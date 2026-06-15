„Desaster zum Auftakt!“ Presse zerlegt Spanier

„Ein Desaster zum Auftakt!“ Europameister Spanien kam zum Auftakt gegen WM-Neuling Kap Verde über eine Nullnummer nicht hinaus. Hier lesen Sie die Pressestimmen nach dem Spiel ...
Spanien:
„Marca“: „Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fußball, Ideen und Mittel, ist nicht in der Lage, gegen Kap Verde zu gewinnen, das zum Protagonisten eines Wunders wird.“
„AS“: „Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Nicht einmal der Einsatz von Lamine konnte den schlechten Eindruck in Atlanta wettmachen.“
„El Mundo“: „Ein katastrophales Spanien startet mit einem traurigen, torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in die WM. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, die 20 Minuten vor Schluss auf Lamine zurückgreifen musste, lieferte gegen einen deutlich unterlegenen Gegner eine ideenlose Vorstellung ab.“
Kap Verde
„Expresso das Ilhas“: „Vozinha errichtet eine Mauer und Kap Verde erkämpft sich ein historisches Unentschieden gegen Spanien. (...) Ein historisches Ergebnis für die ‘Blauen Haie‘, die dem spanischen Druck dank einer herausragenden Leistung von Tormann Vozinha standhalten konnten.“
Großbritannien
„Daily Mail“: „Kap Verde überrascht ein träges Spanien und sorgt mit einem heldenhaften Unentschieden für eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte.“
USA
„The Athletic“: „Spanien spielt 0:0 gegen Kap Verde: Ist das die größte Überraschung dieser Weltmeisterschaft?“
Italien
„La Gazzetta dello Sport“: „Eine kolossale Blamage für die Spanier.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.