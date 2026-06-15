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0:0 gegen Kap Verde

„Desaster zum Auftakt!“ Presse zerlegt Spanier

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 23:23
Lamine Yamal and Pedri
Lamine Yamal and Pedri(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ein Desaster zum Auftakt!“ Europameister Spanien kam zum Auftakt gegen WM-Neuling Kap Verde über eine Nullnummer nicht hinaus. Hier lesen Sie die Pressestimmen nach dem Spiel ... 

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Spanien:
„Marca“: „Ein Desaster zum Auftakt. Die spanische Nationalmannschaft, nicht wiederzuerkennen, ohne Fußball, Ideen und Mittel, ist nicht in der Lage, gegen Kap Verde zu gewinnen, das zum Protagonisten eines Wunders wird.“

(Bild: GEPA)

„AS“: „Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Nicht einmal der Einsatz von Lamine konnte den schlechten Eindruck in Atlanta wettmachen.“

„El Mundo“: „Ein katastrophales Spanien startet mit einem traurigen, torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in die WM. Die Mannschaft von Luis de la Fuente, die 20 Minuten vor Schluss auf Lamine zurückgreifen musste, lieferte gegen einen deutlich unterlegenen Gegner eine ideenlose Vorstellung ab.“

(Bild: AP/Queila Fernandes)

Kap Verde
„Expresso das Ilhas“: „Vozinha errichtet eine Mauer und Kap Verde erkämpft sich ein historisches Unentschieden gegen Spanien. (...) Ein historisches Ergebnis für die ‘Blauen Haie‘, die dem spanischen Druck dank einer herausragenden Leistung von Tormann Vozinha standhalten konnten.“

Großbritannien
„Daily Mail“: „Kap Verde überrascht ein träges Spanien und sorgt mit einem heldenhaften Unentschieden für eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte.“

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USA
„The Athletic“: „Spanien spielt 0:0 gegen Kap Verde: Ist das die größte Überraschung dieser Weltmeisterschaft?“

Italien
„La Gazzetta dello Sport“: „Eine kolossale Blamage für die Spanier.“

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