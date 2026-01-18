Vorteilswelt
„Meine große Liebe"

Swarovski nahm dank Mateschitz an Rennen teil

Adabei
18.01.2026 12:47
Von links: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski
Von links: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski
Porträt von krone.at
Von krone.at

Moderatorin Victoria Swarovski (32) hat an der Rallye Dakar teilgenommen und auf Instagram Fotos davon gepostet. Zu verdanken habe sie das ihrem Partner Mark Mateschitz, ohne ihn hätte sie dieses Rennen niemals gefahren. „Danke an meine große Liebe“, schrieb Swarovski.

Ohne ihn hätte sie gar nicht erst in Erwägung gezogen, dieses Rennen zu fahren. Aber seine Unterstützung habe alles möglich gemacht. Dazu postete die gebürtige Tirolerin mehrere Fotos von dem Rennen. Gleich auf dem ersten ist sie mit ihrer „großen Liebe“ zu sehen. Weitere Bilder zeigen ihre Medaille und die Preisverleihung in Senegals Hauptstadt Dakar. Swarovski stand unter dem Decknamen „Vic Flip“ in der Startliste. Die Popsängerin und Fernsehmoderatorin absolvierte das Rennen in einem 240 PS starken Offroad-Buggy und kam am Samstag als 98. ins Ziel.

Ihr Partner Mark Mateschitz (33), der Sohn von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, nahm ebenfalls an dem Rennen teil. Er wurde als Mark Mustermann geführt und landete in einem 400 PS starken Toyota Hilux auf dem 57. Platz.

Hier sehen Sie das Posting von Swarovski:

Swarovski bedankte sich in ihrem Posting auch bei dem gesamten Team, das Leidenschaft an den Tag gelegt und zusammengehalten hätte. „Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026. Das mit Abstand härteste, was ich bisher gemacht habe. Aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle (...).“ Ihr Beifahrer und Navigator war der erfahrene Deutsche Stefan Henken.

Die Rallye Dakar wird seit 2020 in Saudi-Arabien gefahren und gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt. Bereits zuvor war in Medien spekuliert worden, dass Mateschitz und Swarovski an dem Rennen teilnehmen könnten. Swarovski trat in der Challenger-Klasse an. Die beiden sind seit fast drei Jahren ein Paar, Swarovski machte die Beziehung mit einem Post auf Instagram zu Ostern 2023 öffentlich.

