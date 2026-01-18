Swarovski nahm dank Mateschitz an Rennen teil

Moderatorin Victoria Swarovski (32) hat an der Rallye Dakar teilgenommen und auf Instagram Fotos davon gepostet. Zu verdanken habe sie das ihrem Partner Mark Mateschitz, ohne ihn hätte sie dieses Rennen niemals gefahren. „Danke an meine große Liebe“, schrieb Swarovski.
Ohne ihn hätte sie gar nicht erst in Erwägung gezogen, dieses Rennen zu fahren. Aber seine Unterstützung habe alles möglich gemacht. Dazu postete die gebürtige Tirolerin mehrere Fotos von dem Rennen. Gleich auf dem ersten ist sie mit ihrer „großen Liebe“ zu sehen. Weitere Bilder zeigen ihre Medaille und die Preisverleihung in Senegals Hauptstadt Dakar. Swarovski stand unter dem Decknamen „Vic Flip“ in der Startliste. Die Popsängerin und Fernsehmoderatorin absolvierte das Rennen in einem 240 PS starken Offroad-Buggy und kam am Samstag als 98. ins Ziel.
Ihr Partner Mark Mateschitz (33), der Sohn von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, nahm ebenfalls an dem Rennen teil. Er wurde als Mark Mustermann geführt und landete in einem 400 PS starken Toyota Hilux auf dem 57. Platz.
Hier sehen Sie das Posting von Swarovski:
Swarovski bedankte sich in ihrem Posting auch bei dem gesamten Team, das Leidenschaft an den Tag gelegt und zusammengehalten hätte. „Was für ein unglaublicher Start ins neue Jahr 2026. Das mit Abstand härteste, was ich bisher gemacht habe. Aber ich bin unfassbar stolz auf uns alle (...).“ Ihr Beifahrer und Navigator war der erfahrene Deutsche Stefan Henken.
Die Rallye Dakar wird seit 2020 in Saudi-Arabien gefahren und gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt. Bereits zuvor war in Medien spekuliert worden, dass Mateschitz und Swarovski an dem Rennen teilnehmen könnten. Swarovski trat in der Challenger-Klasse an. Die beiden sind seit fast drei Jahren ein Paar, Swarovski machte die Beziehung mit einem Post auf Instagram zu Ostern 2023 öffentlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.