Swarovski nahm dank Mateschitz an Rennen teil

Ohne ihn hätte sie gar nicht erst in Erwägung gezogen, dieses Rennen zu fahren. Aber seine Unterstützung habe alles möglich gemacht. Dazu postete die gebürtige Tirolerin mehrere Fotos von dem Rennen. Gleich auf dem ersten ist sie mit ihrer „großen Liebe“ zu sehen. Weitere Bilder zeigen ihre Medaille und die Preisverleihung in Senegals Hauptstadt Dakar. Swarovski stand unter dem Decknamen „Vic Flip“ in der Startliste. Die Popsängerin und Fernsehmoderatorin absolvierte das Rennen in einem 240 PS starken Offroad-Buggy und kam am Samstag als 98. ins Ziel.