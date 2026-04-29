„Investment“ endet mit finanzieller Katastrophe

Ein in Tirol lebender Deutscher wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Der gutgläubige 61-Jährige tappte in die Falle von Betrügern.
Über Monate hinweg wurde der Mann aus dem Bezirk Kufstein skrupellos abgezockt. Bereits Anfang Juli des Vorjahres war der 61-jährige Deutsche auf einer Social-Media-Plattform auf eine vermeintlich lukrative Investitions-Möglichkeit gestoßen.
Kryptowährung und Edelmetalle
Es ging um Investitionen in Kryptowährung und Edelmetalle, schilderte die Polizei am Mittwoch. Dem Mann wurden hohe Gewinne in Aussicht gestellt – immer wieder sei er zu Transaktionen aufgefordert worden.
Als der Betrug aufflog, war das Opfer bereits um mehr als 10.000 Euro ärmer. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur. Ermittlungen laufen.
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