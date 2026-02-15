Spektakuläres Kunst-Silo zeigt Porträts von Munch

Im Kunstsilo, dem spektakulären, 2024 eröffneten Museum am Hafen, ein umgebauter Getreidespeicher aus den 1930er-Jahren, gibt bis 10. Mai den faszinierenden Einblick in einen bis dato wenig beachteten Aspekt im Schaffen Munchs: „Viele der Werke sind relativ unbekannt und ermöglichen es, die soziale Seite von Munchs Schaffen zu zeigen“, sagt Alison Schmith, Kuratorin der Schau, die man von Londons „Portrait Gallery“ übernommen, und mit Werken aus der eigenen Sammlung und neuen Leihgaben adaptiert hat .