Thomas Gottschalk zeigt sich in der Öffentlichkeit

Nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit Ende 2025 ist es still geworden um den an Krebs erkrankten Thomas Gottschalk. Am Ostersonntag gab es dann ein unerwartetes Lebenszeichen: Der 75-Jährige zeigte sich an der Seite seiner Familie auf einem Instagram-Foto.
Auf dem Foto lächelt die „Wetten, dass..?“-Legende entspannt in die Kamera. Mit ihm auf dem Bild sind seine Frau Karina, Tochter Melinda und Bernhard Sagerer, der Leiter des Restaurants, in dem Gottschalk offenbar einen gemütlichen Abend mit seiner Familie verbracht hat.
Das Restaurant „Bräustüberl“ am Tegernsee in Bayern veröffentlichte das Foto am Sonntag auf Instagram. „Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den „Wetten, dass..?“-König mit seiner Familie bei uns begrüßen“, freut sich das Restaurant. „So herzlich, so unkompliziert“, schwärmt man über den prominenten Besuch. Es habe „ein gutes Bier“ und „echte Gespräche“ gegeben.
Auf Instagram tauchte ein neues Foto von Gottschalk auf:
Gottschalk habe sich sogar im „Goldenen Buch“ des Restaurants verewigt – direkt nach dem Münchner Kardinal Reinhard Marx. „Der Kardinal war gerade da!!“, schrieb Gottschalk in das Buch, wie das Foto zeigt. „Doch jetzt komm ich!!“
Verließ das Rampenlicht
Erst Ende November machte der Moderator seine Krebserkrankung öffentlich und zog sich kurz darauf komplett aus dem Rampenlicht zurück. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht“, erzählte Gottschalks Frau Karina damals der „Bild“-Zeitung.
Anfang des Jahres gab es ein erstes Gesundheits-Update. Damals war Gottschalk bei einem Spaziergang in München zufällig einem RTL-Mitarbeiter über den Weg gelaufen, der ihm ein kurzes Statement abluchsen konnte, wie der deutsche Sender im Promi-Magazin „Exclusiv“ berichtete. „Mir geht es besser, ich freu mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten“, hatte Gottschalk damals gesagt. Das neue Foto scheint dieses Versprechen nun zu untermauern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.