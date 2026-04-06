Thomas Gottschalk zeigt sich in der Öffentlichkeit

Anfang des Jahres gab es ein erstes Gesundheits-Update. Damals war Gottschalk bei einem Spaziergang in München zufällig einem RTL-Mitarbeiter über den Weg gelaufen, der ihm ein kurzes Statement abluchsen konnte, wie der deutsche Sender im Promi-Magazin „Exclusiv“ berichtete. „Mir geht es besser, ich freu mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten“, hatte Gottschalk damals gesagt. Das neue Foto scheint dieses Versprechen nun zu untermauern.