Habsburg auch 2026 bei Langstrecken-WM am Start
Mit Alpine
Der Österreicher Ferdinand Habsburg ist auch 2026 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft am Start. Der Urenkel von Kaiser Karl I. geht in sein drittes Jahr mit dem französischen Alpine-Team und pilotiert eines der Hypercars.
„Ich liebe es, mit Alpine Rennen zu fahren, und jetzt, da ich weiß, wie es sich anfühlt, mit Alpine zu gewinnen, ist die Vorfreude umso größer“, erklärte der 28-Jährige, der 2025 in Fuji seinen ersten Sieg in der Hypercar-Klasse einfuhr.
Alpine-Teamchef Philippe Sinault adelte Habsburg aufgrund seiner „Rennintelligenz“ und Teamfähigkeit als Inbegriff eines Langstreckenfahrers. Der Saisonstart in Katar erfolgt im März. Das Highlight findet mit den 24 Stunden von Le Mans Mitte Juni statt.
