Ferdinand Habsburg: Wenn der Glaube Rennen gewinnt

So von uns erlebt, als wir ihn in die Wagenburg in Schönbrunn zum „Krone“-Fotoshooting samt Interview gebeten haben. Anlass: sein Sieg beim berühmtesten Langstreckenrennen der Welt, den 24 Stunden von Le Mans. Was hat sich seither für ihn verändert? „Die Leute wussten von mir früher oftmals wegen meiner spektakulären Crashes. Nicht so sehr wegen meiner Siege, die ich ja auch bereits feiern durfte. Und schlussendlich habe ich etwas gewonnen, das noch spektakulärer ist als meine Unfälle. Und es hat sich somit verändert, dass mich die Leute für meinen Sieg in Le Mans kennen und nicht mehr nur für meine Crashes“, muss er bei unserem Gespräch selbst ein wenig lachen.