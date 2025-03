„American Pie“-Beauty an US-Grenze festgenommen

Jetzt erlebt auch eine kanadische Schauspielerin am eigenen Leib, was zwei deutschen Touristen nach dem Amtsantritt von Donald Trump durchmachen mussten. Wie eine Berliner Tattoo-Künstlerin und ein Mann aus Sachsen-Anhalt wurde auch Jasmine Mooney am US-Mexiko-Grenzübergang in San Diego verhaftet und wird seither „unter unmenschlichen Zuständen“ wie eine Schwerverbrecherin gefangen gehalten.