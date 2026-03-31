Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen mit dem Papst

Nonnen von Goldenstein: „Waren noch nie in Rom“

Salzburg
31.03.2026 06:00
Dürfen die drei Nonnen aus Goldenstein schon bald Papst Leo XVI. treffen? Die Schwestern wollen ...
Dürfen die drei Nonnen aus Goldenstein schon bald Papst Leo XVI. treffen? Die Schwestern wollen nach Rom reisen und hoffen dort auf eine Audienz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Die schier endlose Geschichte der rebellischen Schwestern von Goldenstein steuert auf ihr Finale zu: Der Vatikan legt sich nach langem Warten fest: Die Nonnen dürfen weiterhin in ihrem Kloster vor den Toren Salzburgs bleiben. Und: Schon bald werden Rita, Bernadette und Regina Papst Leo XVI. persönlich treffen ...

0 Kommentare

„Wir sind so froh, freuen uns wirklich.“ Monatelang mussten die drei rebellischen Nonnen von Goldenstein auf eine Antwort aus dem Vatikan warten – jetzt gibt es im schier endlosen Streit zwischen den Schwestern und ihrem geistlichen Oberen eine erste Entscheidung aus Rom. Und die lässt die Nonnen frohlocken.

Denn: Laut Ansicht des vatikanischen Dikasteriums haben die Schwestern ein Recht, im Kloster zu bleiben – ihr Wohnrecht wird nicht infrage gestellt.

Endgültiges Urteil steht noch aus
Damit scheint die Geschichte der rebellischen Klosterschwestern auf ein Ende hinzusteuern. Weltweit kamen Schwester Rita, Bernadette und Regina damit in die Schlagzeilen, selbst Medien wie die „New York Times“ oder „The Sun“ ließ ihr Schicksal nicht kalt. Sie alle berichteten über die betagten Damen, die sich gegen ihre geistliche Obrigkeit auflehnten. Das Trio zog im September 2025 auf eigene Faust aus seinem Altersheim aus und besetzte sein früheres Kloster vor den Toren Salzburg.

Lesen Sie auch:
Die Nonnen dürfen im Kloster bleiben.
Nonnen von Goldenstein
Vatikan entscheidet: Schwestern dürfen bleiben
30.03.2026
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Nonnen von Goldenstein bitten jetzt Papst um Hilfe
03.12.2025
Krone Plus Logo
Revolte im Kloster
Gibt es ein Happy End für Nonnen von Goldenstein?
15.11.2025

Für die Schwestern war es die völlige Eskalation mit ihrem Oberen – Probst Markus Grasl. Knapp vor dem Jahreswechsel rief man den Vatikan an, um eine Entscheidung zu treffen. Wie soll es mit den Nonnen weitergehen? Dürfen sie weiterhin im Kloster Goldenstein bleiben? Soll Propst Grasl weiter ihr Oberer bleiben? Auf diese Fragen bat man Papst Leo XVI. um ein Machtwort.

Abgesehen von der Frage des Wohnrechts steht eine endgültige Antwort des Vatikans allerdings noch aus. Damit dürfte erst in einigen Monaten zu rechnen sein.

Die Nonnen dürfen weiter in Goldenstein bleiben.
Die Nonnen dürfen weiter in Goldenstein bleiben.(Bild: Andreas Tröster)

Gönner finanziert den Nonnen Rom-Reise
Gut möglich, dass die Nonnen bald selbst mit Papst Leo über ihre Zukunft philosophieren können. Ein privater Spender finanziert den betagten Damen eine Reise nach Rom. Dabei soll auch eine Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Programm stehen. Es sind nur noch letzte Details zu klären. „Einfach unglaublich, wir waren noch nie inRom“, freuen sich Rita, Bernadette und Regina unisono.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
31.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
187.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.743 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
111.450 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf