Nonnen von Goldenstein: „Waren noch nie in Rom“

Die schier endlose Geschichte der rebellischen Schwestern von Goldenstein steuert auf ihr Finale zu: Der Vatikan legt sich nach langem Warten fest: Die Nonnen dürfen weiterhin in ihrem Kloster vor den Toren Salzburgs bleiben. Und: Schon bald werden Rita, Bernadette und Regina Papst Leo XVI. persönlich treffen ...
„Wir sind so froh, freuen uns wirklich.“ Monatelang mussten die drei rebellischen Nonnen von Goldenstein auf eine Antwort aus dem Vatikan warten – jetzt gibt es im schier endlosen Streit zwischen den Schwestern und ihrem geistlichen Oberen eine erste Entscheidung aus Rom. Und die lässt die Nonnen frohlocken.
Denn: Laut Ansicht des vatikanischen Dikasteriums haben die Schwestern ein Recht, im Kloster zu bleiben – ihr Wohnrecht wird nicht infrage gestellt.
Endgültiges Urteil steht noch aus
Damit scheint die Geschichte der rebellischen Klosterschwestern auf ein Ende hinzusteuern. Weltweit kamen Schwester Rita, Bernadette und Regina damit in die Schlagzeilen, selbst Medien wie die „New York Times“ oder „The Sun“ ließ ihr Schicksal nicht kalt. Sie alle berichteten über die betagten Damen, die sich gegen ihre geistliche Obrigkeit auflehnten. Das Trio zog im September 2025 auf eigene Faust aus seinem Altersheim aus und besetzte sein früheres Kloster vor den Toren Salzburg.
Für die Schwestern war es die völlige Eskalation mit ihrem Oberen – Probst Markus Grasl. Knapp vor dem Jahreswechsel rief man den Vatikan an, um eine Entscheidung zu treffen. Wie soll es mit den Nonnen weitergehen? Dürfen sie weiterhin im Kloster Goldenstein bleiben? Soll Propst Grasl weiter ihr Oberer bleiben? Auf diese Fragen bat man Papst Leo XVI. um ein Machtwort.
Abgesehen von der Frage des Wohnrechts steht eine endgültige Antwort des Vatikans allerdings noch aus. Damit dürfte erst in einigen Monaten zu rechnen sein.
Gönner finanziert den Nonnen Rom-Reise
Gut möglich, dass die Nonnen bald selbst mit Papst Leo über ihre Zukunft philosophieren können. Ein privater Spender finanziert den betagten Damen eine Reise nach Rom. Dabei soll auch eine Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Programm stehen. Es sind nur noch letzte Details zu klären. „Einfach unglaublich, wir waren noch nie inRom“, freuen sich Rita, Bernadette und Regina unisono.
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