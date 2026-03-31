Nonnen von Goldenstein: „Waren noch nie in Rom“

Endgültiges Urteil steht noch aus

Damit scheint die Geschichte der rebellischen Klosterschwestern auf ein Ende hinzusteuern. Weltweit kamen Schwester Rita, Bernadette und Regina damit in die Schlagzeilen, selbst Medien wie die „New York Times“ oder „The Sun“ ließ ihr Schicksal nicht kalt. Sie alle berichteten über die betagten Damen, die sich gegen ihre geistliche Obrigkeit auflehnten. Das Trio zog im September 2025 auf eigene Faust aus seinem Altersheim aus und besetzte sein früheres Kloster vor den Toren Salzburg.