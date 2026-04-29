Pflichtpraktikum: Was Schüler beachten müssen

Viele Tiroler Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden höheren Schulen (HLT, HAK, HTL, HLW, BAKIP) und Fachschulen stehen vor ihrem – teilweise mehrmonatigen – Pflichtpraktikum. Manche mit gemischten Gefühlen, was auf sie zukommt. Was sollten sie jetzt schon in ihrem Reisekoffer haben? Neben einer großen Portion Optimismus und Neugierde jedenfalls auch einen schriftlichen Praktikumsvertrag. Er bezieht sich in der Regel auf formale Aspekte wie zum Beispiel Arbeitszeiten, Einsatzbereiche und mitunter finanzielle Vergütung. Gerade die Entgeltthematik sollte geklärt sein. Denn nur im Tourismusbereich ist die Bezahlung genau geregelt – sie entspricht der Lehrlingsentschädigung. In den anderen Bereichen ist das leider nicht der Fall. Wirtschaft und Politik haben hier extremen Handlungsbedarf.