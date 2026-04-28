Schlinser und Jagdberg Straße am 1. Mai gesperrt

Im Start- und Zielbereich in Nenzing ist eine Straßensperre notwendig. Die Veranstaltung erfolgt grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Um jedoch die Steigung von Schlins nach Röns auf der L74 Schlinser Straße sowie auch die Abfahrt von Röns auf der L54 Jagdberg Straße nach Satteins zu entschärfen (die Straße verläuft kurvenreich, eng und abschüssig), sind Einbahnregelungen auf der L74 zwischen Schlins und Röns und der L54 zwischen Röns und Satteins während des Rennens von 10.45 Uhr bis 15 Uhr erforderlich. Der gesamte Verkehr wird in der Zwischenzeit über die L 50 Walgau Straße und über die L193 Faschina Straße großräumig umgeleitet. An neuralgischen Punkten sorgt die Polizei für die Sicherheit.