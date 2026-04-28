Nüziders erwies sich erneut als Schreck der Tisner

Keine Großeinkäufe

Nach dieser Saison wird es in Nüziders einen kleinen Umbruch geben: „Unsere Mannschaft besteht zum großen Teil aus Spielern, die an der Schwelle zum 30iger stehen, da verändert sich sicher bei dem einen oder anderen Spieler die Lebensplanung“, sagt Concin, der selbst bis 2013 das Nüziders-Trikot trug. Groß einkaufen wird man im Walgau laut Concin nicht: „Wir haben alle Nachwuchsteams bis auf U18 besetzt, wir können die Abgänge aus den eigenen Reihen nachbesetzen.“