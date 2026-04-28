Nüziders erwies sich erneut als Schreck der Tisner

Im Fan.at-„Spiel der Runde“ trafen am vergangenen Wochenende der Tabellenführer der 1. Landesklasse – der SC Tisis – und Verfolger FC Nüziders aufeinander. Und wie schon im Herbst hatten die Walgauer am Ende die Nase vorne und durften dank des Treffers eines Rückkehrers über einen knappen 1:0-Heimsieg jubeln.
Obwohl der SC Tisis in dieser Saison zweimal gegen den FC Nüziders verloren hat – übrigens die einzigen beiden Niederlagen in dieser Spielzeit – werden die Feldkircher kein Nüziders-Trauma bekommen. Vor allem darum, weil der Vorsprung der Tisner in der 1. Landesklasse ausreichend ist, um schon jetzt den Sekt für die Aufstiegsfeier einkühlen zu können.
Rückkehrer als Goldtorschütze
Den Nüzigern hat der 1:0-Sieg im FAN.at-Spiel der Runde gegen die Gäste aus Feldkirch extrem gutgetan. Die Elf von Trainer Andreas Florineth hat nun auch schon neun Punkte Guthaben auf einen Nichtaufstiegsplatz. „Unsere Mannschaft hatte das klare Ziel, den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Mit dem 1:0 gegen Tisis haben wir einen großen Schritt dorthin gemacht“, sagt Obmann Sandro Concin voller Stolz. Den einzigen Treffer erzielte Johannes Ladner, der erst im Winter nach eineinhalb Jahren in Göfis wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist.
Keine Großeinkäufe
Nach dieser Saison wird es in Nüziders einen kleinen Umbruch geben: „Unsere Mannschaft besteht zum großen Teil aus Spielern, die an der Schwelle zum 30iger stehen, da verändert sich sicher bei dem einen oder anderen Spieler die Lebensplanung“, sagt Concin, der selbst bis 2013 das Nüziders-Trikot trug. Groß einkaufen wird man im Walgau laut Concin nicht: „Wir haben alle Nachwuchsteams bis auf U18 besetzt, wir können die Abgänge aus den eigenen Reihen nachbesetzen.“
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