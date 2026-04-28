22-Jähriger nach Diebstählen in Höchst gefasst



Zu einer Serie von Diebstählen aus Pkw ist es laut Informationen der Polizei in der Nacht vom 26. auf den 27. April im Ortsgebiet von Höchst gekommen. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, als er sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Der couragierte Passant sprach den Verdächtigen an und begleitete ihn anschließend direkt zur Polizeiinspektion.