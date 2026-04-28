22-Jähriger nach Diebstählen in Höchst gefasst

Einem aufmerksamen Zeugen ist die Festnahme eines mutmaßlichen Autoknackers in Höchst (Vorarlberg) zu verdanken. Der 22-jährige Bulgare wurde in der Nacht auf Montag auf frischer Tat ertappt und zur Polizei gebracht. Er hatte Diebesgut bei sich. Die Beamten suchen nun nach weiteren möglichen Opfern der Einbruchsserie.
Zu einer Serie von Diebstählen aus Pkw ist es laut Informationen der Polizei in der Nacht vom 26. auf den 27. April im Ortsgebiet von Höchst gekommen. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, als er sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Der couragierte Passant sprach den Verdächtigen an und begleitete ihn anschließend direkt zur Polizeiinspektion.
Diebesgut sichergestellt
Bei der Befragung durch die Beamten zeigte sich der 22-jährige bulgarische Staatsangehörige teilweise geständig. Er führte diverses Diebesgut mit sich, das noch nicht allen Taten zugeordnet werden konnte.
Die Polizei ersucht daher weitere mögliche Opfer, sich bei der Inspektion Höchst unter der Telefonnummer +43(0)59 133 8127 zu melden.
Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
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