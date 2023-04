Escobar-Flusspferd bei Unfall in Kolumbien getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Kolumbien ist ein Nachkomme der Flusspferde des Drogenbarons Pablo Escobar getötet worden. Das Tier wurde auf der Autobahn zwischen Medellin und der Hauptstadt Bogota von einem Auto erfasst. Zwei Menschen in dem Fahrzeug wurden leicht verletzt. Die Behörden sehen sich jetzt in ihrem Vorhaben bestärkt, die Tiere umzusiedeln.