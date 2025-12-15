Salzburger stürmen die Schuldnerberatung

Mit ein paar Klicks im Internet ist der Kredit abgeschlossen und schon ist das neue Smartphone, Fernseher oder der kommende Urlaub gesichert. Dazu kommen noch offene Kreditkarten-Rechnungen. Wer sich in diesem Teufelskreis befindet, kann sich an die Schuldenberatung wenden. Das machen immer mehr Salzburger. . .
2024 wurden dort rund 3780 Beratungen durchgeführt, ein Plus um 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Im Lungau stieg die Nachfrage in diesem Zeitraum sogar um satte 65 Prozent.
Die steigenden Zahlen der Schuldenberatung in Salzburg sind kein bundesland-spezifischer Umstand. Laut den Experten der Einrichtung wurden 2024 auch Steigerungen in anderen staatlich anerkannten Schuldenberatungen österreichweit verzeichnet. Gründe sind unter anderem die hohe Inflation mit der Teuerungswelle, der Anstieg der Energiekosten, überdurchschnittliche Mieterhöhungen und das fehlende Wirtschaftswachstum. Für 2025 bleiben die Beratungszahlen auf hohem Niveau. Jedoch sind die Privatkonkurse um rund zehn Prozent zurückgegangen.
