Salzburger stürmen die Schuldnerberatung

Die steigenden Zahlen der Schuldenberatung in Salzburg sind kein bundesland-spezifischer Umstand. Laut den Experten der Einrichtung wurden 2024 auch Steigerungen in anderen staatlich anerkannten Schuldenberatungen österreichweit verzeichnet. Gründe sind unter anderem die hohe Inflation mit der Teuerungswelle, der Anstieg der Energiekosten, überdurchschnittliche Mieterhöhungen und das fehlende Wirtschaftswachstum. Für 2025 bleiben die Beratungszahlen auf hohem Niveau. Jedoch sind die Privatkonkurse um rund zehn Prozent zurückgegangen.