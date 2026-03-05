Privat-Pleiten werden in Salzburg immer mehr

Doch nicht nur das! Wer als Unternehmer in Privatkonkurs schlittert zahlt weiter nur drei Jahren seine Schuldenquote ab. Niederreiter erklärt aber weiter: „Bei Selbständigen bürgt oft die Frau oder die Ex-Frau für den Mann. Wenn er pleitegeht, kann er in drei Jahren schuldenfrei sein und die Frau, wenn sie auch insolvent ist, wird fünf Jahre gepfändet.“