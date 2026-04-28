Kein gutes Haar | Blutegel und Goldesel

Blutegel und Goldesel. „Unsere Regierung kommt mir vor wie ein Blutegel, der sich an unsere Geldbörsen hängt, sich festsaugt und erst zufrieden ist, wenn alle Passionisten am Hungertuch nagen“, formuliert es Leserbriefschreiber Gottfried Schmidl überaus drastisch, nicht ohne ÖVP und SPÖ darauf aufmerksam zu machen, sie hätten offenbar vergessen, „dass ihre Hauptwählerschaft aus dem Kreis der Pensionisten kommt“. Als „Goldesel der Nation“ würde die Regierung offenbar die Pensionisten sehen, glaubt Leser Ing. Anton Kern aus Graz. Und Leserbriefschreiber Rudolf Kolba aus Parndorf meint: „Wie sagte Stocker noch vor Kurzem? Bei den Pensionisten wird diesmal nicht ins Börserl gegriffen. Man sieht, sein Wort ist nichts wert.“ Sieht ganz so aus, als hätten ÖVP und SPÖ jetzt die Passionisten am Hals. Da wird es bei den nächsten Wahlen für die beiden einstigen Großparteien vermutlich noch enger werden…