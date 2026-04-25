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Song Contest: Auch auf Campingplätzen wird es eng

Wien
25.04.2026 16:00
Die Song-Contest-Fans belegen auch die Campingplätze von Micampa.
Die Song-Contest-Fans belegen auch die Campingplätze von Micampa.(Bild: Julia Rotter)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

In wenigen Wochen findet in der Wiener Stadthallte das Musik-Event des Jahres statt. Dass der Song Contest die Massen in die Hauptstadt bringt, spüren nicht nur Hotels und Airbnbs. 

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Über ungefähr 84.600 Hotelbetten und 10.000 Airbnb-Angebote verfügt Wien aktuell. Während der Song-Contest-Woche im Mai sind sie alle fast ausgebucht. Wer schnell ist, erhascht noch das ein oder andere Zimmer.

Auf die Tube drücken müssen aber auch jene, die mit einem Wohnmobil oder Caravan anreisen wollen. Denn in der Stadt gibt es nur zwei Campingplätze, jeweils mit ungefähr 200 Stellplätzen. Einen im Wienerwald, einen an der Donau nahe der Praterbrücke.

ESC-Fans lieben Luxus-Camping
Auch hier wird es dann ab 10. Mai eng. Denn Camping sei eine „sehr beliebte Unterkunftsform“ bei den ESC-Fans, heißt es aus dem Verkehrsbüro. An beiden Standorten verzeichne man eine „deutlich erhöhte Nachfrage“ bis zum Finale am 16. Mai. 

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Vor allem die Premiumplätze, die mit Strom- und Wasseranschluss kommen, seien besonders gefragt. Die Tiny Houses am Platz im Wienerwald, die erst im Vorjahr eröffneten, sind sogar schon restlos ausgebucht. 

Kurzentschlossene werden auf den Campingplätzen aber nach wie vor fündig, beruhigt eine Sprecherin. Wer die Wahl hat, reist aber besser mit einem Caravan an. Für diese gibt es noch eher einen Platz. 

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