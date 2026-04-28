Erstmals im Landtag: Der Mahnruf des Kontrollors

Grundversorgung: Gemeinnützige Tätigkeiten, AMS-Meldung für Ukrainer

Die Zustimmung der Regierungsparteien FPÖ und ÖVP ist ebenso sicher wie die Ablehnung durch die Opposition: Im Landtag wird auch die Novelle des Grundversorgungsgesetzes beschlossen. Neu ist, dass Flüchtlinge zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichtet werden und sich etwa Ukraine-Vertriebene beim AMS melden müssen. Für Asylquartiere werden zudem strengere Hausordnungen ausgearbeitet. FPÖ-Abgeordneter Philipp Könighofer spricht von einem „Meilenstein in der Neuausrichtung der steirischen Sozialpolitik“. Eine der negativen Stellungnahmen zum neuen Gesetz kam allerdings von der Vinzenzgemeinschaft, die „einige Härten und sicher auch Diskriminierungen“ ortete.