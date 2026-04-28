„Thermenbahn muss bleiben“ – aber zahlt das Land?

Seit dem Vorjahr „wackelt“ der südliche Teil der Thermenbahn, konkret der Abschnitt zwischen Hartberg und Fehring. Die ÖBB wollen überprüfen, ob eine Einstellung des Personenverkehrs und eine Umstellung auf Buslinien sinnvoll sind. Ein konkretes Ergebnis liegt noch nicht vor. In der Region ist man sich einig: Die Bahn muss erhalten bleiben! Nachdem via Grüne vor Kurzem ein internes ÖBB-Papier an die Öffentlichkeit gelangt ist, in dem bereits die Stilllegung der Strecke durchgespielt wird, hat die Debatte neue Fahrt aufgenommen – und am Dienstag auch den Landtag erreicht.