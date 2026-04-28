Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte im Landtag

„Thermenbahn muss bleiben“ – aber zahlt das Land?

Steiermark
28.04.2026 11:50
Verkehrslandesrätin Claudia Holzer spricht sich klar für die Thermenbahn aus.
Verkehrslandesrätin Claudia Holzer spricht sich klar für die Thermenbahn aus.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Es gibt wenige Themen, bei denen sich sämtliche Parteien im steirischen Landtag einig sind. Auf den Erhalt der Thermenbahn können sich alle einigen. Doch die offene Frage ist: Zahlt das Land bei einer kostspieligen Modernisierung der Strecke mit? 

0 Kommentare

Seit dem Vorjahr „wackelt“ der südliche Teil der Thermenbahn, konkret der Abschnitt zwischen Hartberg und Fehring. Die ÖBB wollen überprüfen, ob eine Einstellung des Personenverkehrs und eine Umstellung auf Buslinien sinnvoll sind. Ein konkretes Ergebnis liegt noch nicht vor. In der Region ist man sich einig: Die Bahn muss erhalten bleiben! Nachdem via Grüne vor Kurzem ein internes ÖBB-Papier an die Öffentlichkeit gelangt ist, in dem bereits die Stilllegung der Strecke durchgespielt wird, hat die Debatte neue Fahrt aufgenommen – und am Dienstag auch den Landtag erreicht.

Die Regierungsparteien FPÖ und ÖVP haben eine sogenannte aktuelle Stunde beantragt. Ziel: ein steirischer Schulterschluss und ein starkes Signal nach Wien. „Wir erwarten uns von ÖBB und dem zuständigen Ministerium eine klare Entscheidung und ein unmissverständliches Bekenntnis zur Thermenbahn“, formuliert es FPÖ-Klubobmann Marco Triller, der von einer „wichtigen Lebensader in der Ost- und Südoststeiermark“ spricht. 

Marco Triller und Claudia Holzer am Dienstag im Landtag.
Marco Triller und Claudia Holzer am Dienstag im Landtag.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Ich setzte mich bei jeder Gelegenheit für die Thermenbahn ein“
Deutliche Worte kommen auch von FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer: „Die Zukunft der Thermenbahn ist für unser Bundesland von zentraler Bedeutung. Sie muss bleiben und weiterentwickelt werden!“ Holzer verweist auf einen Steiermark-Pakt aus dem Jahr 2021 zwischen dem Verkehrsministerium unter der früheren Ministerin Leonore Gewessler, den ÖBB und dem Land Steiermark mit dem damals zuständigen Verkehrslandesrat Anton Lang.

Damals sei eine ergebnisoffene Evaluierung des südlichen Abschnitts bis spätestens Dezember 2024 vereinbart worden – die Ergebnisse liegen noch immer nicht vor. „Ich setze mich bei jeder Gelegenheit für die Thermenbahn ein“, zählt Holzer mehrere Gespräche mit dem aktuellen Minister Peter Hanke (SPÖ) auf. 

Lesen Sie auch:
Thomas Schilcher (Verein Fahrgast) macht sich für den Erhalt der Regionalbahn stark.
Krone Plus Logo
Strecke droht das Aus
Thermenbahn: Nur fünf Fahrgäste, aber viel Wehmut
21.04.2026
ÖBB-Dokument regt auf
Thermenbahn droht das Aus: Jetzt rotieren alle
28.03.2026
Krone Plus Logo
Trotz Widerstands
Brisantes Schreiben: Kaum Hoffnung für Thermenbahn
25.03.2026

Nördlicher Abschnitt funktioniert gut
ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer, ein Hartberger, der als Schüler und Student selbst die Bahn häufig genutzt hat, verweist auf den nördlichen Teil zwischen Aspang und Hartberg: „Er zeigt: Wo investiert wurde, wird die Bahn gut angenommen.“ Es brauche daher auch im Süden eine gute Taktung und moderne Züge. 

Natürlich sind auch die vier Oppositionsparteien für den Erhalt der Bahn – Kritik an der Regierung gibt es dennoch, etwa daran, dass die Verantwortung nur in Richtung ÖBB geschoben wird: „Das ist ein billiges Wegducken. Auch das Land steht in Verantwortung. Die Frage ist: Ist sie bereit, einen Anteil zu leisten?“, meint Helga Ahrer von der SPÖ.

Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner.
Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das Land sollte 45 Millionen Euro zahlen
Der grüne Abgeordnete Lambert Schönleitner erinnert daran, dass es 2021 ein ergänzendes „Memorandum of Understanding“ mit dem Verkehrsministerium gab. Dort sei festgehalten worden, dass das Land bei einer Modernisierung der Strecke einen Anteil von etwa 45 Millionen Euro zu tragen habe. „Es gab in der vergangenen Legislaturperiode keine Reaktion der Steiermark auf diesen klaren Vorschlag von Ministerin Gewessler. Hätten wir damals Ja gesagt, würden wir heute nicht hier stehen.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt Robert Reif von den NEOS: „Die Landesregierung spricht nicht darüber, dass das Land Steiermark auch einen finanziellen Beitrag leisten muss. Ein Bekenntnis zur Finanzierung fehlt.“ Ein entsprechender Antrag der SPÖ sei vor Kurzem im Landtagsausschluss nicht zugestimmt worden. Darauf verweist auch der SPÖ-Abgeordnete Wolfgang Dolesch, der Landesregierung wirft er ein „Ablenkungsmanöver und Symbolpolitik“ vor. 

Alexander Melinz von der KPÖ würde sich eine starke Petition an den Bund wünschen – und bemängelt, dass es bei einer schriftlichen Anfragebeantwortung von Holzer im Herbst 2025 noch kein klares Bekenntnis von Holzer zur Bahn gegeben habe. Auch er meint: „Die Verantwortung darf sich nicht zwischen Land und Bund hin- und herschieben.“

900 Fahrgäste pro Tag auf der Thermenbahn
Für den Erhalt der Bahn stehen natürlich die regionalen Abgeordneten Michael Wagner (FPÖ) und Franz Fartek (ÖVP). Wagner kündigt weitere Proteste, etwa eine Fahrt nach Wien im Juni, an. Für ihn steht fest: „Eine demontierte Bahn wird niemals mehr auf Schiene kommen. Das dürfen wir nicht zulassen.“ Fartek spricht davon, dass über Jahre die Fahrpläne ausgedünnt wurden und die Attraktivität gesenkt wurde. Dafür seien 900 Fahrgäste pro Tag respektabel. 

Kommt die Thermenbahn bald aufs Abstellgleis?
Kommt die Thermenbahn bald aufs Abstellgleis?(Bild: Christian Jauschowetz)

ÖBB: Noch keine Entscheidung gefallen
Von den ÖBB heißt es am Dienstag auf „Krone“-Anfrage: „Gemeinsam mit dem Land Steiermark und dem Bundesministerium wird darüber nachgedacht, wie man den öffentlichen Verkehr zwischen Hartberg und Fehring in Zukunft effizienter und besser gestalten kann. Ziel ist es jedenfalls, das öffentliche Verkehrsangebot in der Region zu stärken und zu verbessern. In welcher Form das konkret sein wird, können wir heute leider noch nicht beantworten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.04.2026 11:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
122.587 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.568 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
102.263 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1771 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1585 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf