Scharfe Kritik an steirischem Gesundheitsplan

Kritischen Prüfbericht bewusst ignoriert?

Was den Prüfern besonders sauer aufstößt: Nur vier Tage vor Veröffentlichung des RSG-Entwurfs hat der Landesrechnungshof einen umfassenden Bericht zur Gesundheitsversorgung in der Steiermark veröffentlicht. Dieser fiel äußerst kritisch aus. Eine der zentralen Empfehlungen damals: Das „gesamte Gesundheitswesen zu reformieren“, zudem pochte man auf „eine stärkere Zentralisierung intramuraler Strukturen“ – Stichwort Leitspital. Diese Empfehlungen finden sich im Entwurf des RSG jedoch nicht wieder.