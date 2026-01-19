Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechnungshof ignoriert

Scharfe Kritik an steirischem Gesundheitsplan

Steiermark
19.01.2026 11:15
Landesrechnungshofdirektor Heinz Drobesch kritisiert in einem Schreiben den Regionalen ...
Landesrechnungshofdirektor Heinz Drobesch kritisiert in einem Schreiben den Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Wollte man kritische Stimmen von vornherein ausschließen – oder war es ein Missgeschick? Der Landesrechnungshof Steiermark (LRH) übt deutliche Kritik am Regionalen Strukturplan Gesundheit Steiermark 2030. In einem Schreiben an die Gesundheitsplanungs GmbH bemängelt er, nicht in das gesetzlich vorgeschriebene Begutachtungsverfahren einbezogen worden zu sein. Den Entwurf selbst bewertet der LRH als „äußerst kritisch“.

0 Kommentare

Für die blau-schwarzen Regierer könnte es in der Gesundheitspolitik besser laufen. Nach der anhaltenden Kritik an der steirischen Spitalsreform durch Opposition und betroffene Bevölkerung kommt nun auch von gewichtiger Stelle Tadel: Landesrechnungshof-Chef Heinz Drobesch lässt kein gutes Haar am Entwurf des Regionalen Strukturplans Gesundheit, der im Vormonat beschlossen wurde.

In einem am Montag versandten Schreiben an die Gesundheitsplanungs GmbH zeigt sich Drobesch „äußerst irritiert“, im Vorfeld nicht in das gesetzlich vorgeschriebene Begutachtungsverfahren eingebunden worden zu sein. Damit konnte der Rechnungshof seine Expertise zu zentralen Inhalten des Plans nicht einbringen – und bezeichnet den Entwurf daher als „äußerst kritisch“.

Der Rechnungshof sprach sich wiederholt für zentrale Versorgungsmodelle wie etwa das Leitspital ...
Der Rechnungshof sprach sich wiederholt für zentrale Versorgungsmodelle wie etwa das Leitspital Liezen aus.(Bild: ARGE F&amp;S MJM)

Der RSG-St 2030 soll bekanntlich die Versorgung in der Steiermark für die kommenden fünf Jahre regeln. Zuständig dafür ist die Gesundheitsplanungs GmbH, eine Gesellschaft, die Bund, Länder und Sozialversicherung gemeinsam tragen – das Land Steiermark ist mit rund 3,7 Prozent beteiligt.

Lesen Sie auch:
Das „Forum pro LKH Bad Aussee“ will weiter um den Erhalt des Spitals kämpfen. 
Politik bleibt hart
Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant
15.01.2026
Umbruch bei Spitälern
Gesundheitsplan beschlossen, der Widerstand bleibt
19.12.2025
Totalreform gefordert
Kages-Prüfbericht: Teures Klein-Klein ohne Konzept
31.10.2025

Kritischen Prüfbericht bewusst ignoriert?
Was den Prüfern besonders sauer aufstößt: Nur vier Tage vor Veröffentlichung des RSG-Entwurfs hat der Landesrechnungshof einen umfassenden Bericht zur Gesundheitsversorgung in der Steiermark veröffentlicht. Dieser fiel äußerst kritisch aus. Eine der zentralen Empfehlungen damals: Das „gesamte Gesundheitswesen zu reformieren“, zudem pochte man auf „eine stärkere Zentralisierung intramuraler Strukturen“ – Stichwort Leitspital. Diese Empfehlungen finden sich im Entwurf des RSG jedoch nicht wieder.

Der Landesrechnungshof fordert daher, künftig bei allen Verordnungen zu verbindlichen Teilen des Regionalen Strukturplans Gesundheit rechtzeitig eingebunden zu werden. Das Schreiben ging auch an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den Gesundheitsfonds Steiermark mit Michael Koren an der Spitze.
Bei der Gesundheitsplanungs GmbH war für eine Stellungnahme bislang niemand erreichbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf