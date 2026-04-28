Drohbrief gegen Lehrer: Jugendliche unter Verdacht

Die Aufarbeitung des nervenaufreibenden Tags, an dem sich evakuierte Schüler im Turnsaal weinend in den Armen gelegen waren und Eltern vor der Schule lange verzweifelt auf nähere Informationen gewartet hatten, wird freilich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bestätigt auch Bürgermeister Patrick Dorner. Der Unterricht am Mittwoch findet aber auf jeden Fall statt – im Beisein des Kriseninterventionsteams. Es gehe darum, „das Geschehene gemeinsam mit den Kindern einzuordnen, damit keine Angst bleibt“. Ein Fernbleiben an diesem Tag habe aber „keine Konsequenzen“, versichert Dorner.