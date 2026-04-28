Wohnhausanlage in Flammen: Familien in Sicherheit

Feuer breitete sich rasch aus

„Ein Haus stand bereits im Vollbrand, der sich auf das zweite und dritte Haus rasch ausbreitete“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Stefan Mayer gegenüber der „Krone“. Dem Vernehmen nach konnten drei Familien aus den drei Reihenhäusern in Sicherheit gebracht werden, eine Frau wurde mit Schock ins Spital eingeliefert. Eine Familie mit einem 2,5 Jahre alten Kind, eine Familie mit drei Kindern, davon zehnjährige Zwillinge und ein 2 Monate altes Baby und eine Frau mit einem 9 Jahre alten Kind, sind betroffen.