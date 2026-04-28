Wohnhausanlage in Flammen: Familien in Sicherheit

Höchste Brandeinsatzstufe im Pfarrort, Bewohner auf der Straße! Unweit der Kirche kam es in einer Wohnhausanlage im Zentrum von Thaya (NÖ) in den frühen Morgenstunden zu einem Großbrand. Drei Familien mit zum Teil kleinen Kindern und ein Hund sind in Sicherheit. Sechs Katzen werden noch vermisst. Der Schulunterricht fällt aus!
Großalarm für die Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya in den frühen Morgenstunden: Gegen 4.45 Uhr wurde der Brand in einer Reihenhaus-Anlage in Thaya bemerkt und Alarm geschlagen. Zwölf Feuerwehren und das Rote Kreuz sind vor Ort, um den Brand zu löschen und auf die Straße geflüchtete Personen zu versorgen.
Wir konnten rasch die Löschwasserversorgung herstellen. Der umfassende Löschangriff hat zum Glück rasch Wirkung gezeigt.
Einsatzleiter Wilfried Bart, FF Thaya
Bild: BFK WT/Stefan Mayer
Feuer breitete sich rasch aus
„Ein Haus stand bereits im Vollbrand, der sich auf das zweite und dritte Haus rasch ausbreitete“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Stefan Mayer gegenüber der „Krone“. Dem Vernehmen nach konnten drei Familien aus den drei Reihenhäusern in Sicherheit gebracht werden, eine Frau wurde mit Schock ins Spital eingeliefert. Eine Familie mit einem 2,5 Jahre alten Kind, eine Familie mit drei Kindern, davon zehnjährige Zwillinge und ein 2 Monate altes Baby und eine Frau mit einem 9 Jahre alten Kind, sind betroffen.
Ein Hund konnte ebenso gerettet werden. Über den Verbleib von sechs Katzen, die zu einem der drei Wohnhäuser gehören, weiß man bisher noch nichts.
Starker Kampf gegen das Flammenmeer
Der Löschangriff gegen die sich rasch ausbreiteten Flammen erfolgte umfassend mit mehreren Atemschutztrupps und auch über die Drehleiter. Ein angrenzender, einige Meter weiter entfernter Stadl konnte geschützt werden. Mehr als 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.
Nach mehr als einer Stunde im Kampf gegen die Flammen konnte zumindest nun eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Die Rauchentwicklung war so stark, dass man zum Teil keine Sicht auf die Brandobjekte hatte. Die Rauchwolke ist bis jetzt auch so stark, dass beschlossen wurde, den Unterricht in der Volksschule Thaya ausfallen zu lassen.
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