Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Masterplan Öffis 2040

Graz baut aus: 217 Busse, 150 Bims und ein Tunnel

Steiermark
28.04.2026 11:18
Zentraler Schwerpunkt ist die neue Linie 8 zwischen Gösting und Straßgang.
Zentraler Schwerpunkt ist die neue Linie 8 zwischen Gösting und Straßgang.(Bild: www.polyzwei.at)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Graz wächst. Damit auch künftig alle gut von A nach B kommen, legt die Grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner einen ambitionierten Mobilitätsplan vor. Das Strategiepapier sieht bis 2040 unter anderem 217 Busse, 150 Straßenbahnen und die Prüfung eines S-Bahn-Tunnels vor.

0 Kommentare

Mitten im Wahlkampf prescht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit einem Masterplan für die Grazer Öffis vor. Bis 2040 sollen die Kapazitäten um 30 Prozent ausgeweitet werden – von Bim über Bus bis Bahn. „Graz wächst – und wir sorgen dafür, dass die Stadt auch in Zukunft gut funktioniert“, sagt Schwentner.

Der Hintergrund: In den nächsten 15 Jahren wird ein Bevölkerungswachstum von 17 Prozent für die Stadt prognostiziert. Zehntausende zusätzliche Menschen müssen von A nach B kommen. „Ein starker öffentlicher Verkehr ist entscheidend, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu sichern“, ist Holding-Geschäftsführer Gert Heigl überzeugt, der für den Plan mitverantwortlich ist.

Graz wächst – und wir sorgen dafür, dass die Stadt auch in Zukunft gut funktioniert. Mit dem Blick auf 2040 gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Der Masterplan ist dafür die klare Arbeitsgrundlage.

Judith Schwentner

Vizebürgermeisterin von Graz

Bild: Christian Jauschowetz

Angeknüpft wird an entscheidende Projekte der aktuellen Regierungsperiode wie die neue Neutorlinie, der zweigleisige Ausbau der Linien 1 und 5 und der Ankauf von 31 neuen Straßenbahnen. Die nächste große Baustelle ist die neue Linie 8, die künftig Gösting und Straßgang verbinden soll.

Ambitionierte Ausbauziele
Ins Auge springen aber noch weitere Eckpunkte: So gibt es für S-Bahn- und Regionalverkehr große Pläne. Graz-Gösting soll einen neuen Knoten bekommen, und ein innerstädtischer S-Bahn-Tunnel soll geprüft werden. Bis 2040 soll die Straßenbahn-Flotte auf 150 Fahrzeuge und die Bus-Flotte auf 217 Fahrzeuge ausgebaut werden. Letztere soll bis 2030 dekarbonisiert werden.

Lesen Sie auch:
Die neue Bim-Linie 8 würde ab 2033 auch über den Lendplatz führen.
Details zur Stecke
Graz: Bis 2040 soll der „8er“ auf Schiene sein
03.12.2025

Außerdem will Schwentner eine „Pünktlichkeitsoffensive“ starten – mit eigenen Spuren für Öffis und optimierten Ampelschaltungen. Haltestellen sollen barrierefrei und besser ausgestattet werden. „Zentrale Drehscheiben“ wie der Jakominiplatz und der Hauptbahnhof plant sie auszubauen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.04.2026 11:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
122.587 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.568 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
102.263 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1771 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1585 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf