Graz baut aus: 217 Busse, 150 Bims und ein Tunnel

Mitten im Wahlkampf prescht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) mit einem Masterplan für die Grazer Öffis vor. Bis 2040 sollen die Kapazitäten um 30 Prozent ausgeweitet werden – von Bim über Bus bis Bahn. „Graz wächst – und wir sorgen dafür, dass die Stadt auch in Zukunft gut funktioniert“, sagt Schwentner.

Der Hintergrund: In den nächsten 15 Jahren wird ein Bevölkerungswachstum von 17 Prozent für die Stadt prognostiziert. Zehntausende zusätzliche Menschen müssen von A nach B kommen. „Ein starker öffentlicher Verkehr ist entscheidend, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu sichern“, ist Holding-Geschäftsführer Gert Heigl überzeugt, der für den Plan mitverantwortlich ist.