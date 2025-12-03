Neue Grazer Straßenbahnlinie Nummer 8 in Planung

Über die bestehenden Innenstadt-Linien geht es dann weiter Richtung Süden. Neu gebaut wird ab der Radetzkystraße, wo die Tram über die Augartenbrücke den Griesplatz erschließen soll. Von dort aus fährt die Süd-West-Linie – konkret betrifft dieser Planungsbeschluss diesen Abschnitt – vom Karlauer Gürtel über den Citypark, Don Bosco und dann durch eine Unterführung zum Jochen-Rindt-Platz/Endstation Reininghaus. Ein Abschnitt von etwa zwei Kilometern.