Nachbarin beobachtet Einbruch und schlägt Alarm

Einer Nachbarin ist es zu verdanken, dass ein Einbruch in ein Villacher Wohnhaus in der Nacht auf Dienstag missglückte! Die Polizei fasste den Täter, der auf frischer Tat ertappt wurde.
Die Villacherin konnte gegen Mitternacht ihren Augen nicht trauen. Sie beobachtete, wie eine Person versuchte, das Fenster eines Wohnhauses aufzubrechen. Sofort schlug sie Alarm. Mit Erfolg. Denn die Polizei konnte den Mann – mit Sturmhaube und Lederhandschuhen ausgestattet – auf frischer Tat ertappen.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina. Der bestreitet jedoch den Einbruch. „Er wäre nur zufällig an Ort und Stelle gewesen“, teilte er der Polizei mit. Doch die Beamten konnten auch das Tatmittel – einen Schraubenzieher, der in einem Dekostrauch versteckt war – auffinden. Der Mann wurde festgenommen.
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