Nachbarin beobachtet Einbruch und schlägt Alarm

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina. Der bestreitet jedoch den Einbruch. „Er wäre nur zufällig an Ort und Stelle gewesen“, teilte er der Polizei mit. Doch die Beamten konnten auch das Tatmittel – einen Schraubenzieher, der in einem Dekostrauch versteckt war – auffinden. Der Mann wurde festgenommen.