Frau (74) stürzt sechs Meter in die Tiefe

Wegen Lärmbelästigung von Nachbarn verließ eine 74-jährige Frau Dienstagnacht ihre Wohnung in Kärnten. Sie kam nicht mehr zurück, stürzte aus einer Höhe von sechs Metern in die Tiefe und wurde verletzt.
Kurz nach Mitternacht verließ die Wolfsbergerin ihre Wohnung, weil die Lärmbelästigung von Nachbarn anscheinend unerträglich war. Hinter ihr fiel jedoch die Tür ins Schloss, und sie wurde dadurch ausgesperrt.
So versuchte sie, über eine Brüstung im Innenhof des Gebäudes zum offenen Fenster ihrer Wohnung zu gelangen. Das misslang jedoch und die Pensionistin stürzte sechs Meter in die Tiefe und blieb verletzt am Boden liegen.
Ein Nachbar bemerkte den tragischen Sturz und alarmierte sofort die Rettungskette. Die Frau wurde ins LKH Woflsberg geliefert.
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