Frau (42) fährt mit Pkw in Tirol gegen Felswand

Eine Pkw-Lenkerin krachte am Montag in der Tiroler Gemeinde Breitenwang gegen eine Felswand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch vollkommen unklar. Die 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen.
Eine Einheimische (42) war am Montag gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw in der Tiroler Gemeinde Breitenwang auf der Plansee Straße in Richtung Deutschland unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der Straße abkam. Wie es dazu kommen konnte, ist noch vollkommen unklar.
Auf Höhe des km 37,6 geriet das Fahrzeug aus bisher unbekanntem Grund über den Fahrbahnrand hinaus und stieß gegen eine Felswand.
Die Polizei
Sie krachte gegen eine Felswand und erlitt dabei schwere Verletzungen. Das Fahrzeug wurde schwerbeschädigt. Die Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert, wie die Polizei berichtet.
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