Jäger schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Ein 78-Jähriger zog sich am Montag in St. Michael im Lungau nach einem Sturz beim Bau eines Hochsitzes schwere Verletzungen zu. Der Jäger wurde ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.
Wie die Bergrettung Salzburg auf ihren Sozialen Netzwerken berichtet, ist ein Jäger am Montag beim Bau eines Hochsitzes in einen darunterliegenden Wald in St. Michael im Lungau gestürzt. Erstversorgt wurde der 78-Jährige von einer Notärztin eines Rettungshubschraubers, die von der Bergrettung Mauterndorf alarmiert und unterstützt wurde.
Der Jäger wurde bei seinem Sturz schwer verletzt und mit dem Hubschrauber Martin 1 in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.
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