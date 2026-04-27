Jäger schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Wie die Bergrettung Salzburg auf ihren Sozialen Netzwerken berichtet, ist ein Jäger am Montag beim Bau eines Hochsitzes in einen darunterliegenden Wald in St. Michael im Lungau gestürzt. Erstversorgt wurde der 78-Jährige von einer Notärztin eines Rettungshubschraubers, die von der Bergrettung Mauterndorf alarmiert und unterstützt wurde.