Metallerlohn für Bürojobs im Tageselternzentrum

Keine Entspannung beim Tageselternzentrum (TEZ). Nachdem Geschäftsführerin Corinna Schober in einem Online-Meeting verkündet hatte, 83 Tageseltern beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung anzumelden, gingen die Wogen hoch. Einzige Chance für die Kinderbetreuer ist der Verzicht auf 20 Prozent des Gehalts bis 1. März, dann dürfen sie bleiben.