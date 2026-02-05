Metallerlohn für Bürojobs im Tageselternzentrum

Sechs Baustellen warten aufs Festspiel-Kuratorium
Viele offene Fragen
83 Tageseltern sollen auf 20 Prozent des Gehalts verzichten, sonst droht die Kündigung. Die Kollegen im Verwaltungsbüro – mit einem Einstiegslohn von 4354 Euro – werden nur um fünf Prozent gekürzt. Zudem sollen Büromitarbeiter im Vorstand Gehaltserhöhungen mitbeschlossen haben ...
Keine Entspannung beim Tageselternzentrum (TEZ). Nachdem Geschäftsführerin Corinna Schober in einem Online-Meeting verkündet hatte, 83 Tageseltern beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung anzumelden, gingen die Wogen hoch. Einzige Chance für die Kinderbetreuer ist der Verzicht auf 20 Prozent des Gehalts bis 1. März, dann dürfen sie bleiben.
