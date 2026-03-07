Vorteilswelt
Eklat bei Tageseltern

„Vertrauen ist trotz Einigung komplett zerstört“

Salzburg
07.03.2026 07:00
Bei einem Protest im Februar brachten Eltern, Kinder und Tageseltern ihren Unmut über das TEZ ...
Bei einem Protest im Februar brachten Eltern, Kinder und Tageseltern ihren Unmut über das TEZ zum Ausdruck.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Es gibt eine Einigung im Streit beim Tageselternzentrum (TEZ): Statt 20 Prozent müssen die Tageseltern nur auf fünf Prozent des Lohns verzichten. Der Jubel über die neue Vereinbarung bleibt trotzdem aus: Denn Überstunden fallen komplett weg, was Eltern verunsichert.

0 Kommentare

Das Tageselternzentrum (TEZ) hat im Jänner 83 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet, wenn diese nicht auf 20 Prozent Gehalt verzichten würden. Eine Welle der Empörung inklusive Protestmarsch in der Stadt Salzburg schwappte über den Verein.

Nun ruderten Geschäftsführerin Corinna Schober und der Vorstand des TEZ zurück: Es werden nur fünf Prozent Gehalt gekürzt. Bis 15. März ist für Tageseltern Zeit, eine Entscheidung zu treffen – fünf Prozent weniger Lohn oder Kündigung.

Doch wie erwartet: Großen Jubel löste dies bei einigen Tageseltern nicht aus, wie ein „Krone“-Gespräch mit Tagesmutter Denise Hagn aus Hallein bestätigt: „Das Vertrauen in die Geschäftsführung und den Vorstand ist zerstört. Ich bin bald in Mutterschutz, dann in Karenz und dann gehe ich zu einem anderen Trägerverein.“ Sie habe mit mehreren Kolleginnen gesprochen, die ebenfalls kündigen werden.

TEZ-Chefin Schober bleibt zuversichtlich: „Wir machen das seit 40 Jahren. Ich habe keine Sorge um das TEZ.“ Fakt sei aber, dass gespart werden müsse. Überstunden sind ab sofort keine mehr möglich. Damit dürfen Tageseltern über die 40 Stunden hinaus keine Kinder betreuen. Das hat zur Folge, dass manche Eltern die Kinder frühmorgens nicht zur Tagesmutter bringen können – die „Krone“ berichtete bereits über Ängste mancher Eltern, den Job deswegen aufgeben zu müssen.

Ebenso erreichte die „Krone“ die Meldung von zu spät gezahlten Löhnen. Schober hierzu: „Wir haben keine Zahlungsschwierigkeiten, es kam wegen des Monatswechsels am Wochenende zu Verzögerungen.“

Salzburg
07.03.2026 07:00
Salzburg

