„Vertrauen ist trotz Einigung komplett zerstört“

TEZ-Chefin Schober bleibt zuversichtlich: „Wir machen das seit 40 Jahren. Ich habe keine Sorge um das TEZ.“ Fakt sei aber, dass gespart werden müsse. Überstunden sind ab sofort keine mehr möglich. Damit dürfen Tageseltern über die 40 Stunden hinaus keine Kinder betreuen. Das hat zur Folge, dass manche Eltern die Kinder frühmorgens nicht zur Tagesmutter bringen können – die „Krone“ berichtete bereits über Ängste mancher Eltern, den Job deswegen aufgeben zu müssen.