Lkw tauchte nach GPS-Ortung in Udine wieder auf

Ein gestohlener Lkw legte in wenigen Stunden hunderte Kilometer zurück: Unbekannte schnappten das Fahrzeug von einem Firmengelände in Anthering, doch GPS verriet die Spur. In Udine (Italien) griff die Polizei zu, der Lkw ist zurück beim Besitzer – die Täter sind noch auf der Flucht.
Drei Unbekannte stahlen am Samstagabend auf einem Firmengelände in Anthering einen abgestellten Lkw und verschwanden in der Nacht. Doch das Fahrzeug „meldete“ sich auf Nachfrage der Polizei: Eine GPS-Ortung zeigte in der Nacht auf Sonntag einen Standort im italienischen Udine.
Dort konnten italienische Polizisten den Lkw am Sonntagmorgen sicherstellen und dem Besitzer wieder ausfolgen. Von den Tätern fehlte weiterhin jede Spur, die Ermittler arbeiten an Hinweisen zur Fluchtroute und zur Identität der Diebe.
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