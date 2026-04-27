Lkw tauchte nach GPS-Ortung in Udine wieder auf

Ein gestohlener Lkw legte in wenigen Stunden hunderte Kilometer zurück: Unbekannte schnappten das Fahrzeug von einem Firmengelände in Anthering, doch GPS verriet die Spur. In Udine (Italien) griff die Polizei zu, der Lkw ist zurück beim Besitzer – die Täter sind noch auf der Flucht.