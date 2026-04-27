Topstürmer kommt mit blauem Auge davon

Neumarkt-Stürmer Elias Atiabou kommt mit einer Ermahnung davon. Nach einem Gespräch zwischen ihm, Trainer und Vorstand bleibt der Goalgetter ohne Strafe nach seiner Aktion vor dem vergangenen Spiel.
Die Aufregung am Freitag war groß, als Neumarkt-Stürmer Elias Atiabou vor dem Salzburger-Liga-Spiel in Siezenheim noch vor Anpfiff das Gelände verlassen hat. Der Grund: Er wäre zu Beginn nur auf der Bank gesessen. Trainer Stanislav Stevic zeigte sich von der Aktion seines besten Torjägers (14 Saisontreffer) enttäuscht. Nach einem Wochenende Bedenkzeit setzten sich Coach, der Vorstand sowie der Spieler am Montagabend noch einmal zusammen. „Wie erwartet haben sie das sehr gut angenommen“, erkannte Stevic die Reue seines Schützlings.
Auch deshalb kommen der 24-Jährige und auch Mohammad Sadeqi (benahm sich beim Aufwärmen daneben) ohne Konsequenzen davon. „Irgendwen zu bestrafen ist der leichteste Weg. Wir haben ein super Gespräch geführt, beide sind menschlich top“, meinte Stevic und ergänzte: „Wir wissen nicht, wofür es gut ist. Im Training hat man schon gesehen, dass sie mehr Gas gegeben haben. Sie sind beide wichtige Spieler.“ Das Duo soll nun am Donnerstag, wenn es für die Wallerseer gegen Bürmoos geht, wieder im Kader stehen.
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