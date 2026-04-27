Topstürmer kommt mit blauem Auge davon

Auch deshalb kommen der 24-Jährige und auch Mohammad Sadeqi (benahm sich beim Aufwärmen daneben) ohne Konsequenzen davon. „Irgendwen zu bestrafen ist der leichteste Weg. Wir haben ein super Gespräch geführt, beide sind menschlich top“, meinte Stevic und ergänzte: „Wir wissen nicht, wofür es gut ist. Im Training hat man schon gesehen, dass sie mehr Gas gegeben haben. Sie sind beide wichtige Spieler.“ Das Duo soll nun am Donnerstag, wenn es für die Wallerseer gegen Bürmoos geht, wieder im Kader stehen.