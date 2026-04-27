Lenker rast mit 122 km/h durch 60er-Zone!

Im Tennengau, Flachgau und in der Stadt Salzburg erwischte die Polizei bei Schwerpunktkontrollen gleich 119 Geschwindigkeitsübertretungen. Drei Lenkern wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen. Einer davon war statt den erlaubten 60 km/h mit 122 km/h unterwegs und damit sogar doppelt so schnell unterwegs als erlaubt.