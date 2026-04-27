Lenker rast mit 122 km/h durch 60er-Zone!

Die Polizei in Salzburg hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Eine Vielzahl an Rasern ging den Beamten dabei ins Netz. Einer davon war sogar doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.
Im Tennengau, Flachgau und in der Stadt Salzburg erwischte die Polizei bei Schwerpunktkontrollen gleich 119 Geschwindigkeitsübertretungen. Drei Lenkern wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen. Einer davon war statt den erlaubten 60 km/h mit 122 km/h unterwegs und damit sogar doppelt so schnell unterwegs als erlaubt.
Doch damit nicht genug: Auch die Technik der Fahrzeuge nahm die Polizei genauestens unter die Lupe. 41 Anzeigen wurden laut Aussendung erstattet, weil die Verkehrs- und Betriebssicherheit mangelhaft war. Im Zuge dessen wurden zwei Zulassungen aufgehoben.
Anzeigen werden erstattet
Sieben Fahrzeuge müssen indes zur technischen Überprüfung bei der Kfz-Prüfstelle aufkreuzen. Es werden Anzeigen erstattet.
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