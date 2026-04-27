Arbeiten an Ampel nach Busunfall lösten Staus aus

Ausgerechnet gegen einen Ampelmast am Giselakai neben der Staatsbrücke gefahren ist am Wochenende ein Bus in der Salzburger Innenstadt. Erste Arbeiten führte der Magistrat Montag gegen Mittag durch. Doch das Thema wird die Verkehrstechniker noch länger beschäftigen.
Nach dem Unfall wurde die Ampel vorerst provisorisch in Betrieb genommen. Am Montag folgten dann weitere Arbeiten an den Signalgebern. Doch auch der Mast selbst wurde beschädigt – und muss ausgetauscht werden.
Das soll laut Magistrat „in ein paar Wochen“ erfolgen. Denn es handelt sich um eine Spezialanfertigung, die mit der Staatsbrücke verbunden ist und erst gebaut werden muss.
Bei der Polizei waren keine weiteren Details zum Unfall bekannt. Es handle sich dabei nur um einen Sachschaden und diese würden nicht vermerkt werden.
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