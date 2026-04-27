Tscheche nach Diebstählen in Salzburg festgenommen

Ein 23-Jähriger ging am Sonntag der Salzburger Polizei ins Netz. Die Beamten stellten bei dem Tschechen fest, dass er einen Einbruchdiebstahl begangen hatte.
Demnach hat der Osteuropäer am 22. April in einem leerstehenden Fabrikgebäude einen Einbruckdiebstahl begangen. Bei der Kontrolle wurde das bei der Tat gestohlene Mobiltelefon sichergestellt.
Weil der Mann auch in seiner Heimat und in Deutschland Vermögensdelikte begang, wurde er festgenommen und die Überstellung in die Justizanstalt Salzburg durchgeführt.
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