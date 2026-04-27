Consequences at ORF?
Controversial Foundation Board Member Holds Onto His Position
Contrary to earlier announcements and calls for his resignation, ORF Foundation Board member Thomas Prantner—who has recently come under intense media fire—is not stepping down—nor is he being dismissed by Governor Mario Kunasek (FPÖ).
Thomas Prantner, a longtime ORF manager, has recently faced fierce criticism. Among other things, he is accused of handling political interventions during his time at ORF, addressing external requests regarding personnel, and using a rude tone toward a female colleague.
In the Styrian state parliament, SPÖ state leader Max Lercher had vehemently demanded Prantner’s dismissal. However, as has been legally verified, neither the state nor the governor has the authority to dismiss him.
Last week, Kunasek announced from a delegation trip to China that Prantner must decide for himself—and that a meeting would take place.
This meeting took place on Monday. According to the governor, the primary focus was on whether Prantner could fully fulfill his duties as a member of the foundation’s board despite the media coverage. Prantner assured him that he felt fully capable of actively carrying out his duties. Kunasek took note of this—Prantner remains.
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