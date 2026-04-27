Bregenzer Stadtwerke liefern kein Gas mehr

„Für ein regionales Versorgungsunternehmen ist es unter diesen Rahmenbedingungen zunehmend herausfordernd, die Gaslieferung wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben. Daher haben sich die Stadtwerke Bregenz dazu entschlossen, sich künftig auf ihre Rolle als Netzbetreiberin zu konzentrieren“, heißt es in der Aussendung der Stadt. Als Gasnetzbetreiberin wollen die Stadtwerke Bregenz im Netzgebiet Bregenz, Lochau und Hörbranz eine sichere Versorgung bieten und entsprechende Investitionen in die Infrastruktur tätigen.