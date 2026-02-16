Finanzstreit wegen Kosten für den Familiennachzug

Ludwig ortet „herausfordernde Zeiten“

„Klar ist: Flucht- und Migration ist ein Bereich, den allein der Bund zu verantworten hat. Die Bundesländer waren bisher immer bereit, den Bund bei dieser Aufgabe partnerschaftlich zu unterstützen. Was gerade in budgetär herausfordernden Zeiten nicht passieren darf, ist, dass sich der Bund jedoch einseitig auf dem Rücken der Bundesländer konsolidiert“, erklärt der Stadtchef.