Brandgefahr: Land verbietet Feuer im Wald

Die Böden seien derzeit einfach viel zu trocken. „Wir haben seit einigen Wochen die Ampel auf gelb“, sagt Mitter. Zwar sei für die kommenden Tage Niederschlag angesagt, doch das sei zu wenig. „Wir machen uns so eine Entscheidung nicht leicht“, sagt der Landesforstdirektor.