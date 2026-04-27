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Brandgefahr: Land verbietet Feuer im Wald

Salzburg
27.04.2026 11:35
Im Lesachtal in Kärnten brennt der Wald. Das Risiko ist auch in Salzburg hoch.
Im Lesachtal in Kärnten brennt der Wald. Das Risiko ist auch in Salzburg hoch.(Bild: Bundesheer)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Der Brand im Lesachtal lodert seit Tagen. Nun reagiert das Land Salzburg: Denn auch hier sind die Böden extrem trocken. In allen Bezirken inklusive der Stadt Salzburg wird Feuer im Wald verboten. 

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Erst vor wenigen Tagen war es in St. Gilgen zu einem Waldbrand gekommen. Nun erlässt die Landesregierung Verordnungen für alle Bezirke und der Stadt Salzburg. „Jegliches Hantieren mit Feuer im Wald ist verboten!“, sagt Landesforstdirektor Michael Mitter der „Krone“. Dazu gehört auch das Anzünden beziehungsweise das Rauchen einer Zigarette. 

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Die Böden seien derzeit einfach viel zu trocken. „Wir haben seit einigen Wochen die Ampel auf gelb“, sagt Mitter. Zwar sei für die kommenden Tage Niederschlag angesagt, doch das sei zu wenig. „Wir machen uns so eine Entscheidung nicht leicht“, sagt der Landesforstdirektor. 

Besondere Sorgen bereitet der Lungau, in dem schon seit längerer Zeit eine Verordnung gilt. „Aber auch im Innergebirg sind die Sonnenseitenlagen sehr gefährdet“, sagt Mitter. Dort sei die Schneeschmelze bereits abgeschlossen. 

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