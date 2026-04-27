800 Tonnen schwerer Tunnelbohrer nun im Stubaital

Gewaltige Maschine schaffte Einzigartiges

Die Gesamtlänge der vollkommen elektrisch betriebenen Maschine beläuft sich auf 334 Meter. Insgesamt 18.818 Sohltübbinge – das sind Betonfertigteile zur Herstellung einer ebenen Fahrbahn im Tunnel – wurden vor Ort im Kühtai produziert und eingesetzt. „In dieser Form war der Vortrieb sicher einzigartig und Tiwag hat hier einmal mehr neue Maßstäbe in der Bauausführung gesetzt“, betont Vorstandsdirektor Speckle.