Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei OÖ-Wahl 2027

Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik

Oberösterreich
11.09.2025 15:48
Arzt Martin Gollner (li.), Manfred Kölly und Jo Gockl (re.) haben viel vor.
Arzt Martin Gollner (li.), Manfred Kölly und Jo Gockl (re.) haben viel vor.(Bild: Wolfgang Simlinger)

Gemeindearzt Martin Gollner aus Peuerbach in Oberösterreich plant einen Zusammenschluss von 95 Bürgerlisten und möchte 2027 als Spitzenkandidat antreten. Das Bündnis „Die Gelben“ kam zuletzt aber nur auf 156 Stimmen. 

0 Kommentare

Die Überschriften sind laut und provokant, an der thematischen Positionierung dürfte man noch etwas arbeiten: Der Peuerbacher Gemeindearzt Martin Gollner will mit seiner „Partie“ unter dem Namen „Die Gelben“ als Zusammenschluss von Bürgerlisten bei der Landtagswahl 2027 antreten. „Partie“ deshalb, weil die Kandidaten von Politik und Parteien die Nase voll haben – die Gegner der etablierten Politik wollen also selbst in die Politik.

„Wenn sich alle zusammentun, hätten wir schon 4%“
Mediziner Gollner sagt: „Wir Bürgerlisten sind schon 2021 zur Wahl angetreten, haben damals 2% erreicht. Inzwischen gibt es 95 Bürgerlisten. Wenn sich alle zusammentun, hätten wir schon 4%.“ Der Medizinalrat und seine Mitstreiter Jo Gockl aus Traun und Unterstützer Manfred Kölly aus dem Burgenland sehen Potenzial bei den FPÖ-Anhängern und bei den Wählern der Anti-Corona-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) und den Neos.

Lesen Sie auch:
„Das Beste für alle“
Burgenland-Rebell (69) will in den Nationalrat
01.07.2024
Vor Nationalratswahl
Kölly und Gelb: Ein bissl Rot, ein bissl Blau
14.08.2024

Den beiden im Landtag mit fünf Mandataren vertretenen Parteien sagen sie ein Ende voraus. Kölly, der mit seiner Bürgerliste einst im burgenländischen Landtag saß und Wurzeln bei den Blauen hat, sagt: „Es gibt viele Möglichkeiten, den alteingesessenen Politikern, die nur auf ihren Sesseln sitzen und nichts tun, eine echte Alternative entgegenzustellen. ÖVP, SPÖ, Freiheitliche oder Grüne – das alles brauchen wird nicht.

Zuletzt traten „Die Gelben“ bei der Nationalratswahl 2024 an. Sie erhielten 156 Stimmen...

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Oberösterreich
Wasser wird zu warm
Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen
Bei OÖ-Wahl 2027
Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Übergabe flog auf
Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro
Tausende Fische tot
Zum vierten Mal fiel Fluss heuer schon trocken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf