Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik

Mediziner Gollner sagt: „Wir Bürgerlisten sind schon 2021 zur Wahl angetreten, haben damals 2% erreicht. Inzwischen gibt es 95 Bürgerlisten. Wenn sich alle zusammentun, hätten wir schon 4%.“ Der Medizinalrat und seine Mitstreiter Jo Gockl aus Traun und Unterstützer Manfred Kölly aus dem Burgenland sehen Potenzial bei den FPÖ-Anhängern und bei den Wählern der Anti-Corona-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) und den Neos.