Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik

Gemeindearzt Martin Gollner aus Peuerbach in Oberösterreich plant einen Zusammenschluss von 95 Bürgerlisten und möchte 2027 als Spitzenkandidat antreten. Das Bündnis „Die Gelben“ kam zuletzt aber nur auf 156 Stimmen.
Die Überschriften sind laut und provokant, an der thematischen Positionierung dürfte man noch etwas arbeiten: Der Peuerbacher Gemeindearzt Martin Gollner will mit seiner „Partie“ unter dem Namen „Die Gelben“ als Zusammenschluss von Bürgerlisten bei der Landtagswahl 2027 antreten. „Partie“ deshalb, weil die Kandidaten von Politik und Parteien die Nase voll haben – die Gegner der etablierten Politik wollen also selbst in die Politik.
„Wenn sich alle zusammentun, hätten wir schon 4%“
Mediziner Gollner sagt: „Wir Bürgerlisten sind schon 2021 zur Wahl angetreten, haben damals 2% erreicht. Inzwischen gibt es 95 Bürgerlisten. Wenn sich alle zusammentun, hätten wir schon 4%.“ Der Medizinalrat und seine Mitstreiter Jo Gockl aus Traun und Unterstützer Manfred Kölly aus dem Burgenland sehen Potenzial bei den FPÖ-Anhängern und bei den Wählern der Anti-Corona-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) und den Neos.
Den beiden im Landtag mit fünf Mandataren vertretenen Parteien sagen sie ein Ende voraus. Kölly, der mit seiner Bürgerliste einst im burgenländischen Landtag saß und Wurzeln bei den Blauen hat, sagt: „Es gibt viele Möglichkeiten, den alteingesessenen Politikern, die nur auf ihren Sesseln sitzen und nichts tun, eine echte Alternative entgegenzustellen. ÖVP, SPÖ, Freiheitliche oder Grüne – das alles brauchen wird nicht.
Zuletzt traten „Die Gelben“ bei der Nationalratswahl 2024 an. Sie erhielten 156 Stimmen...
