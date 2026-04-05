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Hoffnung Impfgegner

Neuer Anlauf für ein gelbes Experiment im Land

Oberösterreich
05.04.2026 13:00
Fritz Böhm macht bei den Gelben mit: Er war jahrelang streitbarer Bürgermeister von Pasching.
Fritz Böhm macht bei den Gelben mit: Er war jahrelang streitbarer Bürgermeister von Pasching.(Bild: Christian Koller)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Ein Zusammenschluss vieler kleiner Initiativen und Bürgerlisten soll kommmendes Jahr den Weg in Oberösterreichs Landtag ebnen. Man hofft vor allem auf Gegner der einstigen Corona-Maßnahmen, auch ehemalige MFG-Funktionäre sind bereits mit im Boot.

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Der Peuerbacher Arzt Martin Gollner hält sich sicherheitshalber gleich einmal alle Donnerstage frei: „Fernab der Arbeit in meiner Ordination ist das jetzt immer mein politischer Arbeitstag.“ Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl hat sich der Mediziner nämlich jetzt dazu entschlossen, seinem politischen Experiment noch einmal eine Chance zu geben.

Der knapp 60-Jährige ist die treibende Kraft hinter dem Zusammenschluss kleiner Initiativen, an der aktuell sechs Bürgerlisten beteiligt sind. „Wir haben Gemeinderäte in Freinberg, Jeging, Traun und Pasching. Wenn ich die Unterstützung von Bürgerlisten auf das ganze Land hochrechne, komme ich auf etwa vier Prozent Zustimmung. Dieses Ziel ist absolut realistisch“, sagt der Arzt und Sachverständige.

Bei den Impfgegnern sieht man Potenzial für künftige gelbe Wähler.
Bei den Impfgegnern sieht man Potenzial für künftige gelbe Wähler.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Er und seine Kumpanen wollen auf der linken Seite genauso fischen wie auf der rechten. „Im Fokus haben wir die Protestbewegungen, die heute noch wegen der Impfpflicht in der Corona-Zeit auf die Straße gehen. Da sehe ich viel Potenzial. Immerhin haben sich 30 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen.“

„Wir sind breiter aufgestellt als die MFG“
Ob die Gelben, wie sich die Partei nennt, nicht ein Abklatsch der Anti-Corona-Maßnahmen-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) seien? „Wir sind breiter. Die MFG wird es nach 2027 nicht mehr geben.“ Als Aushängeschild hätte er gerne eine Frau an der Spitze: „Ich hatte ein Gespräch mit Dagmar Häusler von der MFG, sie hat aber abgesagt.“ Also ist die Spitzenkandidatur offen.

Der Vorsitzende der Gelben, Martin Gollner, glaubt, bei den kommenden Wahlen eine echte Chance ...
Der Vorsitzende der Gelben, Martin Gollner, glaubt, bei den kommenden Wahlen eine echte Chance zu haben.(Bild: Olga Cupik)

Dass es die Gelben Ernst meinen mit dem, was sie sagen, zeigt die ein paar Tage zurückliegende Wahl des Vorstands. Obmann ist Gollner selbst, seine Mitstreiter sind unter anderem der ehemalige burgenländische Abgeordnete Manfred Kölly und Gerhard Pöttler, der mit seiner früheren Partei MFG im Clinch liegt und ausgetreten ist.

Forderung nach Aus für ORF-Landesstudios
Als Kassier mit von der Partie ist auch Fritz Böhm, der einst exzentrische Bürgermeister von Pasching, der sich gerne mit Designer-Kleidung im roten Porsche präsentierte. Und auch die Tagespolitik wird eifrig kommentiert: So wird etwa beim ORF eine Radikalreform und ein Aus für die Landesstudios gefordert. Ebenso sollen der Bundesrat abgeschafft und die Bundesländer zusammengelegt werden. Ob sich mit diesen radikalen Ansätzen vier Prozent für den Einzug in den Landtag ausgehen? Arzt Martin Gollner glaubt ganz fest daran.

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