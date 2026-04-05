Neuer Anlauf für ein gelbes Experiment im Land

Forderung nach Aus für ORF-Landesstudios

Als Kassier mit von der Partie ist auch Fritz Böhm, der einst exzentrische Bürgermeister von Pasching, der sich gerne mit Designer-Kleidung im roten Porsche präsentierte. Und auch die Tagespolitik wird eifrig kommentiert: So wird etwa beim ORF eine Radikalreform und ein Aus für die Landesstudios gefordert. Ebenso sollen der Bundesrat abgeschafft und die Bundesländer zusammengelegt werden. Ob sich mit diesen radikalen Ansätzen vier Prozent für den Einzug in den Landtag ausgehen? Arzt Martin Gollner glaubt ganz fest daran.