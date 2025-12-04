Mini-Meiler lösen in EU ökologisches Beben aus

Europa zwischen Vision und Wirklichkeit

Die Mini-Meiler mögen – so auch Greenpeace-Chef Alexander Egit – politisch verlockend sein. Klein, smart, modern – ein Versprechen für eine Welt, die nach Stabilität hungert: ,Doch die nüchterne Bestandsaufnahme lässt nur einen Schluss zu: Europa steht nicht vor einer nuklearen Renaissance. Es steht vor einem Reality Check. Und dieser falle – trotz aller PR-Strategien - ernüchternd aus.