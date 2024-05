Piraten griffen vor Somalia deutschen Frachter an

Ein Crewmitglied wurde leicht verletzt

Die 17 Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, teilte die Einsatzführung der Operation Atalanta, eine seit 2008 bestehende multinationale Mission der Europäischen Union zum Schutz von humanitären Hilfslieferungen nach Somalia, am Freitag im spanischen Rota mit. Ein Crewmitglied sei bei dem Angriff verletzt worden, befinde sich aber in stabilem Zustand.