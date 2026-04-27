18.000 Kinder bringen die Stadthalle zum Beben

Das Programm heißt Monsterfreunde und zählt zu den größten musikpädagischen Initiativen Österreichs. Was 2016 begann, hat bisher 89.050 Kinder bei mehr als 70 Veranstaltungen auf die Bühne gebracht.



„In diesem Jahr knacken wir die magische Marke von über 100.000 Kindern“, sagt Monsterfreunde-Erfinder Michael Wagenthaler. Die Konzertreihe von 8. bis 10. Juni ist der musikalische Höhepunkt für 18.000 Volksschulkinder aus Wien samt ihren Familien und Freunden. 157 Schulen machen in diesem Jahr mit.