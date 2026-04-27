18.000 Kinder bringen die Stadthalle zum Beben

Das hat nichts mit dem Song Contest zu tun. Nur der Austragungsort ist der gleiche. Von 8. bis 10. Juni singen 18.000 Wiener Kinder in der Stadthalle und bieten den Zusehern eine tolle Show. Sechs Konzerte, 157 Volksschulen machen mit, Tickets ab jetzt.
Das Programm heißt Monsterfreunde und zählt zu den größten musikpädagischen Initiativen Österreichs. Was 2016 begann, hat bisher 89.050 Kinder bei mehr als 70 Veranstaltungen auf die Bühne gebracht.
„In diesem Jahr knacken wir die magische Marke von über 100.000 Kindern“, sagt Monsterfreunde-Erfinder Michael Wagenthaler. Die Konzertreihe von 8. bis 10. Juni ist der musikalische Höhepunkt für 18.000 Volksschulkinder aus Wien samt ihren Familien und Freunden. 157 Schulen machen in diesem Jahr mit.
Wagenthaler: „Wenn 3000 Kinder in der größten Konzerthalle Österreichs gleichzeitig auf der Bühne stehen, dann erleben sie: Ich kann etwas, ich werde gesehen, ich bin Teil von etwas Großem – das ist Gänsehaut pur.“ Es gibt an den drei Tagen insgesamt sechs Konzerte (3000 mal sechs sind 18.000). Dauer: ca. 75 Minuten.
Neben Liedern wie „Werden wir Freunde“, „One World, One Chance“ oder „Die Kraft ist in dir“ umfasst das Programm ein aufwendig gestaltetes Show- und Rahmenprogramm.
Karten kosten zwischen 20 und 58 Euro und sind über die Homepage der Stadthalle (https://www.stadthalle.com/)
Das Schulprogramm „Monsterfreunde“ von einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Wien betrieben und von diversen Sponsoren (Firmen) unterstützt. Das Programm ist für Lehrkräfte in Volksschulen ausgelegt, die das Konzept in ihrem Unterricht aufnehmen können.
Den Ehrenschutz übernimmt diesmal Bürgermeister Michael Ludwig. Bildungsminister Christoph Wiederkehr ist Schirmherr des Monsterfreunde-Programms.
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