Florianijünger retten Hund aus brennender Wohnung

Nicht nur der Rauchmelder war zu hören, auch Rauch drang hervor, als die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr nach der Alarmierung vor der Wohnung eines Blocks in Lauterach stand. Doch niemand öffnete die Tür.
Den Florianijünger blieb nichts anderes übrig, als sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Personen fanden die Helfer nicht, wohl aber einen Hund. Der Vierbeiner wurde aus der verrauchten Wohnung geholt und an die Polizei übergeben.
Brandursache ist noch unklar
Aus Sicherheitsgründen war während des Einsatzes ein Teil des Wohnblocks evakuiert worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes konnten aber nach rund einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.
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