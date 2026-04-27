Florianijünger retten Hund aus brennender Wohnung

Brandursache ist noch unklar

Aus Sicherheitsgründen war während des Einsatzes ein Teil des Wohnblocks evakuiert worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes konnten aber nach rund einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.