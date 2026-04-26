Tournament in Madrid
LIVE: 5-4! Potapova is back on track
Von krone Sport
What a thriller! Austria’s Anastasia Potapova is through to the round of 16 in Madrid after a hard-fought three-set victory over Latvia’s Jelena Ostapenko.
Here are the match stats:
Potapova lost the first set 4-6 but then took the second with the reverse score. In the third, she was already up 3-0 but then lost her rhythm and dropped four games in a row. And in the end, she managed to pull it off.
Jelena Rybakina awaits her in the round of 16 on (late) Monday evening.
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