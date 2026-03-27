Stau auf A10 bleibt ein Aufreger in Pfarrwerfen

„Eine Kleinigkeit reicht, und das Verkehrs-Chaos ist perfekt“, berichtet Bürgermeister Bernhard Weiß (ÖVP). So wie beim Lkw-Brand im Brentenbergtunnel Anfang des Jahres, als die Tunnelsperre zu mehreren Tagen Chaos führte. „Die Leute sind schon extrem angezipft“, sagt Weiß. Die „Stauflüchtlinge“ würden überall fahren, ob im Ort oder auf Güterwegen.Das Seniorenwohnhaus teilt sich Ort mit NachbarWeiß würde die Lösung kennen: „Mit der Portalampel vor der Autobahnabfahrt Pfarrwerfen Richtung Norden wäre viel geholfen.“ Mit Unterstützung des Landes will er weiter auf Autobahnbetreiber Asfinag einwirken, auch wenn es noch einige rechtliche Hürden gebe.