Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex

Zum Abschluss der Westliga-Runde musste sich Bischofshofen in Kitzbühel geschlagen geben. Für die Pongauer – die aufgrund der Platz-Causa derzeit eher abseits des Rasens beschäftigt sind – setzte es am Fuß der Streif schlussendlich ein 0:2.
„Dass es rund um den Klub unruhig ist, darf für die Spieler und für uns keine Ausrede sein“, sagte Cheftrainer Sean Caldwell nach der Niederlage bei seinem Ex-Klub. Der Ire musste in Tirol jedoch auch auf zahlreiches Stammpersonal verzichten.
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Neben den verletzten Said Llambay und Pavol Teluch fehlten auch Rüstü Erdogan, Rahim Azzef sowie Mirnes und Mirel Kahrimanovic. Das Brüderpaar trat die Reise in die Gamsstadt aufgrund eines Todesfalls in der Familie gar nicht erst an. Dennoch hatte sich der Coach mehr erwartet.
Trainer Caldwell mit deutlichen Worten
„Wir waren heute einfach nicht auf dem Platz und hätten auch 0:4 verlieren können“, wurde Caldwell deutlich. Das Team will er jetzt aber wieder aufrichten, schon am Mittwoch steht das schwere Duell im Landescup-Halbfinale in Eugendorf an. „Wir werden jetzt sofort den Fokus darauf legen“, garantierte der Trainer.
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