Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex

Trainer Caldwell mit deutlichen Worten

„Wir waren heute einfach nicht auf dem Platz und hätten auch 0:4 verlieren können“, wurde Caldwell deutlich. Das Team will er jetzt aber wieder aufrichten, schon am Mittwoch steht das schwere Duell im Landescup-Halbfinale in Eugendorf an. „Wir werden jetzt sofort den Fokus darauf legen“, garantierte der Trainer.